Новый штамм Дельтакрон: что о нем известно

В начале января на Кипре сообщили о новом варианте SARS-COV-2, который получил название Дельтакрон и объединил свойства штаммов Дельта и Омикрон.

Дельтакрон на Кипре

Дельтакрон обнаружили у 25 (по некоторым данным у 24) пациентов с коронавирусом на Кипре. Геномные последовательности, обнаруженные при секвенировании генома вируса, были отправлены в международную базу данных GISAID. Новый штамм имеет генетическую базу Дельты, но вобрал в себя не менее 10 мутаций от Омикрона.

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В защиту своей теории профессор Леонтиос Кострикис сказал, что выявленные случаи заражения "указывают на эволюционное давление на предковый штамм с целью приобретения этих мутаций, а не результат одного события рекомбинации". Также ученый заявил, что "Дельтакрон" был обнаружен и в Израиле.

Критика находки

Однако не все ученые согласны с выводом кипрских коллег о том, что Дельтакрон – это продукт природного слияния штаммов. Так, профессор Бирмингемского университета Ник Ломан считает его "техническим артефактом". Другой британский ученый, генетик Том Пикок написал в своем микроблоге в Twitter, что настоящие рекомбинанты появляются через несколько месяцев с тех пор, как разные штаммы начинают циркулировать вместе.

Дельтакрон во Франции

Пока ученые спорят о реальности кипрского Дельтакрона, во Франции обнаружили настоящий новый штамм B.1.640.2. Его обнаружили у прилетевшего из Камеруна путешественника, он успел заразить им по меньшей мере 12 человек. Этот вариант SARS-COV-2 имеет 46 мутаций, две из которых, правда, уже встречались у предыдущих штаммов.

Пока говорить об опасности B.1.640.2, у которого пока даже нет собственного названия, рано. Количество выявленных заражений невелико. Также рано говорить о происхождении этого штамма. Несмотря на то, что новинку привезли из Камеруна, она могла появиться и в другой стране.