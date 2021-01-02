Правительства Индии и Норвегии решили возобновить авиарейсы из Великобритании, несмотря на распространение нового штамма коронавирусной инфекции.

Авиасообщение между Индией и Великобританией возобновится 8 января. Об этом сообщает издание Sky News.

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Однако в течение двух недель будут осуществляться рейсы только в четыре индийских города и по сокращенному графику. Возобновит авиасообщение и Норвегия со 2 января. Власти обязали всех, кто прибывает через границу, проходить тестирование на коронавирус.

Латвия также со 2 января отменит запрет на авиасообщение с Британией. Решение о прекращении полетов было принято из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Напомним, что правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране.

Британские ученые также провели исследование и заявили, что новый штамм намного заразнее предыдущей версии вируса. Профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа сказал, что разница между типами вирусов "достаточно велика".



Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала