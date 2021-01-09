Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложноотрицательным результатам теста на коронавирусную инфекцию.

Ложноотрицательные результаты могут быть получены при любом молекулярном тесте для выявления вируса, если в той части генома вируса, которую исследует тест, произошла мутация. Об этом сообщается на сайте FDA.

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Вместе с тем, в FDA считают, что риск того, что эти мутации повлияют на общую точность тестирования является небольшим.

Если после отрицательного теста есть подозрение на COVID-19, агентство рекомендует повторить тестирование.

Пока эти усилия продолжаются, мы работаем с авторизованными разработчиками тестов и изучаем поступающие данные, чтобы убедиться, что поставщики медицинских услуг и клинический персонал могут быстро и точно диагностировать пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, в том числе пациентов с новыми генетическими вариантами,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Вакцина против нового штамма коронавируса

В FDA также заявили, что вакцины от COVID-19 по-прежнему могут быть эффективными против этого штамма.

Ранее компания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавирусной инфекции вместе с немецкой BioNTech, заявила о ее эффективности и против нового штамма вируса, который обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

Проведенное исследование показало, что антитела от людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19, эффективно нейтрализуют новый штамм коронавируса.



Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала