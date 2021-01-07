Новый штамм COVID-19 может стать основным в Европе и вытеснить другие разновидности. Недуг уже обнаружили в 22 странах мира.

Что говорят в ВОЗ

Новый штамм может заменить другие в Европе и части Азии. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Economic Times.

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По словам Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что это "переломный момент в ходе пандемии". В Европе только растут новые случаи заболевания и появляются новые штаммы вируса.

Поэтому Клюге отметил, что надо сделать больше, чтобы справиться с ситуацией. В частности, проводить больше тестов, вводить карантин, изоляцию и вакцинацию. По словам Клюге, это "сработает, если все будут участвовать".

Что известно о новом штамме коронавируса

Новый штамм начал стремительно распространяться в Великобритании в декабре, хотя обнаружили его еще осенью.

Этот вариант коронавирус может быть на 70% более заразным, чем обычный.

Случаи заражения новым штаммом обнаружили в ряде стран Европы, а также в Сингапуре, Японии, Австралии, Канаде, США, Южной Корее и Иордании.



Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала