Профессоры лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, и заявили, что он намного заразнее предыдущей версии вируса.

Профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа сказал, что разница между типами вирусов "достаточно большая". Об этом пишет издание BBC.

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Существует огромная разница в том, насколько легко распространяется вариант вируса,

– заявил профессор.

По словам Ганди, новый штамм коронавируса – "это серьезная смена вируса с момента начала эпидемии".

Исследование Имперского колледжа свидетельствует о том, что передача нового варианта утроилось во время блокирования Англии в ноябре, тогда как предыдущая версия была уменьшена на треть.

В чем заключается исследование

Мутировавший коронавирус значительно более заразный, поскольку он увеличивает так называемое число R – показатель контагиозности (заразности) вируса – на 0,4-0,7 единицы.

Число R – это среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R меньше 1, количество зараженных постепенно уменьшается. Ученые подсчитали, что в Британии число R составляет примерно 1,1-1,3.



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