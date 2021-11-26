Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения соберется 26 ноября для того, чтобы обсудить ситуацию. Вероятно, штамм B.1.1.529 обозначат как "вызывающий беспокойство" или "интересный вариант".

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Тулио Де Оливейра, биоинформатик из Университета Квазулу-Натала (ПАР) считает, что новый вариант, скорее всего, будет называться "Ню" – следующая доступная буква в греческой системе именования вариантов коронавируса.

Исследователи хотят измерить потенциал этого варианта для глобального распространения.

Не 32: новый вариант имеет чрезвычайно большое количество мутаций

Вариант B.1.1.529 выделяется среди других тем, что в целом он содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2. Этот белок распознает клетки-хозяева и является основной мишенью иммунных ответов организма. Подобные изменения в свое время были обнаружены в таких вариантах как Дельта и Альфа. При том, что у них их значительно меньше, чем в новом варианте, эти изменения связаны с повышенной инфекционностью и способностью избегать антитела, блокирующие инфекцию.

Если еще больше приблизиться к рецепторно-связывающему домену (это часть вируса, которая впервые контактирует с клетками нашего тела), то он имеет 10 мутаций по сравнению с 2 мутациями для варианта Дельта, который охватил мир. Этот уровень мутации, скорее всего, исходит от пациента, который не смог победить вирус.

Исследователи заметили, что много мутаций не всегда означают плохо. Важно знать, что на самом деле делают эти мутации.

Может ли "супервариант" повлиять на эффективность вакцинации – еще неизвестно

Обратите внимание: есть опасения, что этот вирус в настоящее время радикально отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это лишь предположение. Первые результаты лабораторных исследований обещают предоставить через несколько недель.

Было много примеров вариантов, которые во время обнаружения казались пугающими, но ни к чему не привели. К примеру, в начале года в центре внимания был вариант Бета, потому что он лучше всего избегал иммунной системы. Но, в конце концов, мир захватила Дельта, которая быстро распространяется. И, несмотря на это, вакцины против коронавируса все еще остаются эффективными против известных нам штаммов SARS-CoV-2.

Но профессора Рави Гупта из Кембриджского заметил, что B.1.1.529 имеет обе способности штаммов Дельта и Бета – и уклонения от иммунитета и быстрое распространение.

Научные исследования в лаборатории и время дадут более ясную картину. Пока что рано делать однозначные выводы, но уже есть определенные моменты, которые вызывают беспокойство – в ноябре в провинции Гаутенг резко возросла заболеваемость, особенно в школах и среди молодежи.

Сколько обнаружили инфицированных B.1.1.529: 77 в провинции Гаутенг в Южной Африке,

4 случая в Ботсване,

1 – в Гонконге (пациент приехал в страну из Южной Африки).

Однако эксперты опасаются, что этот вариант уже успел распространиться значительно больше. Поскольку это образцы, собранные в период с 12 по 20 ноября. Сейчас в лабораториях проверяют еще сотни образцов.

Чтобы понять угрозу, которую представляет B.1.1.529, исследователи будут внимательно отслеживать ее распространение в Южной Африке и за ее пределами. Они призвали внимательно секвенировать образцы в тех странах, где сейчас наблюдается сильная вспышка COVID-19.