Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции
Во Франции обнаружили один случай быстрого распространения нового штамма коронавируса из Великобритании. Также накануне сообщили об еще 5 больных новым видом коронавируса в Японии.
Главное управление Минздрава Франции обнаружило новый штамм коронавируса у жителя города Тур. Об этом пишет французская газета Le Parisien.
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Издание сообщает, что 19 декабря мужчина вернулся из Лондона. Сейчас больной не имеет симптомов болезни и находится на изоляции.
Пациент прошел обследование в больнице 21 декабря и обнаружил, что он заразился штаммом вируса, известным как VOC 202012/01.
Власти здравоохранения осуществили поиск контактов для медицинских работников, ухаживающих за пациентом, – подчеркнули в Минздраве Франции.
Ранее Министерство здравоохранения Японии сообщило о том, что в стране зафиксированы пять случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.
Что известно о новом штамме коронавируса
- В декабре Великобритания сообщила о новом штамме коронавируса.
- Мутировавший COVID-19 обнаружили еще в сентябре, однако массово распространяться он начал в конце ноября.
- Новый штамм вируса распространяется значительно быстрее, чем предыдущий.
- Из-за этого в Объединенном Королевстве усилили карантин.
- Более 40 стран мира прекратили транспортное сообщение с Британией.
- Случаи нового штамма зафиксировали еще в нескольких странах мира, а в Нигерии – еще один мутировавший COVID-19.
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