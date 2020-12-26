Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксировали в Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутацию коронавируса подтвердили у 4 человек. В Швеции новым штаммом болеет пока только 1 человек.

В испанских лабораториях сейчас проверяют образцы еще 3 пациентов с подозрением на мутировавший коронавирус. Об этом сообщает El Pais.

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Что известно о больных в Испании и их состоянии

Новый вид коронавируса подхватила целая семья – отец, мать и сестра молодого человека, который 24 декабря прибыл из Великобритании.

Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь,

– заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.

Интересно, что о наличии нового штамма коронавируса у мужчины, который недавно вернулся из Туманного Альбиона, пока ничего неизвестно.

В Швеции 1 положительный результат

О первом случае нового COVID-19 в Швеции заявило министерство зЗдравоохранения.

Как пишет U.S.News, мужчина заболел по прибытии из Британии. Тест показал положительный результат.

По словам представительницы министерства Сары Байфорс, после приезда в Швецию мужчина находится в изоляции и никаких дальнейших положительных случаев до сих пор не выявлено.

Обратите внимание! Больше информации о новом штамме коронавируса вы можете прочитать по этой ссылке.



Новый штамм COVID-19 / инфографика 24 канала