Новый штамм COVID-19: еще в двух европейских странах обнаружили первые случаи
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксировали в Испании и Швеции. В частности, в Мадриде мутацию коронавируса подтвердили у 4 человек. В Швеции новым штаммом болеет пока только 1 человек.
В испанских лабораториях сейчас проверяют образцы еще 3 пациентов с подозрением на мутировавший коронавирус. Об этом сообщает El Pais.
Читайте также В Японии обнаружили новый штамм коронавируса
Что известно о больных в Испании и их состоянии
Новый вид коронавируса подхватила целая семья – отец, мать и сестра молодого человека, который 24 декабря прибыл из Великобритании.
Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь,
– заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.
Интересно, что о наличии нового штамма коронавируса у мужчины, который недавно вернулся из Туманного Альбиона, пока ничего неизвестно.
В Швеции 1 положительный результат
- О первом случае нового COVID-19 в Швеции заявило министерство зЗдравоохранения.
- Как пишет U.S.News, мужчина заболел по прибытии из Британии. Тест показал положительный результат.
- По словам представительницы министерства Сары Байфорс, после приезда в Швецию мужчина находится в изоляции и никаких дальнейших положительных случаев до сих пор не выявлено.
Поделиться новостью
-
Украина готовится к массовой вакцинации против COVID-19: врач рассказал детали29 декабря , 18:26
-
Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент24 декабря , 10:39
-
Надень шапку, потому что будет менингит и другие мифы: все о том, как работает наш иммунитет25 декабря , 16:00