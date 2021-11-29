Штамм Омикрон: все, что известно о новом варианте коронавируса

Впервые о новом варианте коронавируса, который может быть опаснее штамма Дельта, заговорили британские исследователи 24 ноября. В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, свидетельствующие о большей патогенности (способности к распространению) и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин.

Штамм Омикрон – главное о новом варианте коронавируса

Впоследствии ВОЗ назвала новую мутацию греческой буквой Омикрон, организация сообщила, что эта разновидность вируса действительно может стать угрозой для стран. Впрочем, некоторые страны еще до заявления ВОЗ решили приостановить авиасообщение с ЮАР. Первыми к этим мерам прибегли Великобритания и Германия, потом к ним присоединились Хорватия и Италия. 26 ноября в полдень – воздушное сообщение с потенциально опасными странами закрыли Нидерланды.

Внимание Как выглядит новый штамм Омикрон: ученые показали первое изображение

Откуда распространился штамм

Новый штамм коронавируса В.1.1.529 был обнаружен на юге Африки. В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР заявили, что ученых смутило количество мутаций данного варианта – 32 изменения в шиповидном белке по сравнению с уже известными вариантами COVID-19.

Это может повлиять на базовые характеристики вируса, а именно сделать его более резистентным к антителам и вакцинам.

Как выглядит штамм

Итальянским ученым удалось получить первое изображение нового варианта коронавируса Омикрон. Стало заметно, что этот штамм имеет гораздо больше мутаций, чем Дельта. На изображении схематически показан шиповый белок вируса, взаимодействующий с клетками организма человека.

Структура белка-шипа варианта Омикрон (справа) и Дельты (слева) / Источник Corierre della Sera

Красные и оранжевые участки на схеме – это те части вируса, которым свойственна высокая изменчивость.

Желтым – средняя, ​​а для зеленых и голубых характерна низкая мутация.

Серая часть вируса на изображении – не подвержена изменениям.

Почему название штамма Омикрон

Всемирная организация здравоохранения решила обозначить новый штамм греческой буквой Омикрон.

Еще с начала пандемии COVID-19 в ВОЗ решили избегать названий штаммов по географическому признаку, а потому ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Добавим, что на этот раз в ВОЗ сознательно пропустили две буквы греческого алфавита. Предпоследний обнаруженный штамм коронавируса называется Мю. Далее в греческом алфавите идут буквы Ню и Кси, а затем Омикрон.

В ВОЗ объяснили, что решили пропустить Ню потому, что люди могли перепутать это название со словом new, то есть новый. Что касается Кси (Xi), так пишут распространенную фамилию в Китае, в частности, так зовут главу Компартии Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping). В ВОЗ считают, что названия болезней не должны никого оскорблять.

Почему штамм Омикрон вызвал беспокойство

Прежде всего, ученые обеспокоены, потому что Омикрон слишком быстро распространяется: ежедневные случаи заболевания в Южной Африке утроились с 23 ноября, когда штамм был впервые обнаружен.

Также генетики смущены из-за крайне необычного генетического профиля штамма. Директор по геномике COVID-19 в Институте Сенгера (Великобритания) Джеффри Барретт, описал Омикрон как "беспрецедентную выборку" мутаций из четырех предыдущих вариантов, вызывающих беспокойство: Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

Ученые также сообщили о сложности обнаружения Омикрона. Ведь мутацию нельзя диагностировать при обычных ПЦР-тестах, но для подтверждения наличия именно этого штамма необходимо геномное секвенирование.

Течение заболевания

Симптомы Омикрона проявлялись в легкой форме в отличие от других штаммов. В частности, врачи из ЮАР сообщили, что пациенты, у которых обнаружили новый штамм, жаловались на сильную усталость, учащенный пульс и высокую температуру. Кроме того, пациенты с новым штаммом чаще всего были молодыми людьми. У больных также не наблюдали потерю вкуса или обоняния.

Подробно Врач из ЮАР описала симптомы штамма Омикрон

Пока неизвестно, тяжелее ли течение заболевания вследствии инфицирования штаммом Омикрон / Фото Unsplash

Как противодействовать новому штамму

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) обнародовал рекомендации по противодействию распространению нового варианта коронавируса – Омикрон. Первое, что подчеркнули эксперты – это продолжение вакцинации против COVID-19.

Приоритет – вакцинация

В то же время на сегодня нет данных о том, насколько имеющиеся вакцины эффективны против нового штамма. В ЕС сообщили, что все же они, вероятно, определенный уровень защиты таки предоставят. Приоритетно важно вакцинироваться тем людям, которые вообще не получили никаких прививок против COVID-19.

Также в группе риска пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями, а также медицинские работники.

Кроме того, Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NITAG) должна рассмотреть введение бустерной дозы для людей в возрасте от 40 лет, ориентируясь на самые уязвимые группы населения и прежде всего пожилых людей.

Все доступные вакцины предоставят как минимум защиту против тяжелого течения заболевания / Фото Unspalsh

Каpaнные меры снова следует усилить

И даже в странах с высоким уровнем вакцинации советуют быть настороже и продолжать карантинные мероприятия: обязательное ношение масок, дистанционную работу для офисов, уменьшение скоплений людей в общественном транспорте, соблюдение мер гигиены, ограничение количества людей на общественных мероприятиях.

Также в ECDC советуют проводить регулярное тестирование на коронавирус, а также осуществлять секвенирование генома, чтобы понимать, какой штамм циркулирует в регионе.

Приостановка авиасообщения неэффективна

В ECDC указывают, что ограничения на сообщения со странами, где обнаружили вирус, не сможет сдержать его распространения. Согласно моделированию центра, это лишь отложит распространение штамма примерно на две недели. Впрочем, это время страны могут использовать для подготовки.

МИД Украины тоже опубликовал предостережение

В частности, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную горячую линию для предоставления консульской помощи – +27 681 987 112.

Новый штамм Омикрон имеет многочисленные мутации, которые могут оказаться более заразными, чем известные до сих пор штаммы. Первые наблюдения за динамикой эпидемии в ЮАР подтверждают этот вывод. В то же время пока рано говорить о том, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или способен обходить защиту, которую создают имеющиеся вакцины.