Новый штамм коронавируса из Великобритании уже добрался до Украины. Первый случай заражения зафиксировали на Закарпатье. В инфицированного мужчины наблюдается легкое течение болезни.

Так утверждает врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров. Также он уверен, что новая вакцина от коронавируса не будет действовать на новый штамм. Об этом он рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

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Что известно о первом пациенте

Мутировавший коронавирус обнаружили у 24-летнего жителя Закарпатья. Мужчина в основном проживает в Чехии, ездит туда на заработки. Домой возвращается редко и остается в Украине лишь на короткий промежуток времени. Петров является его семейным врачом.

Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форму диагностировали как легкую. Лихорадки не было, никаких проблем. Мужчина почти не лечился, его лечили только симптоматически,

– рассказал врач Петров.

Увидев у пациента признаки коронавирусной инфекции, врач направил его на ПЦР-тестирование, которое показало отрицательный результат. Через некоторое время мужчина вернулся в Чехию. Впоследствии медик получил информацию, что у больного было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции. Чешские медики взяли его на мониторинг.

О прогнозах относительно эпидемии

Коронавирус вышел из-под контроля абсолютно во всех странах, считает врач-инфекционист. В Украине это особенно заметно в приграничных регионах, в частности, на Закарпатье и Львовщине.

По его оценкам, в ближайшее время новый штамм коронавируса распространится по всей Европе.

Там границ нет, движение населения происходит очень активно. Как по мне, это не сенсационная новость. Скорее всего, это будет, так же как было в период регистрации первых случаев коронавирусной инфекции,

– резюмировал врач.

На вакцину надежд мало

Будет ли действовать на новый штамм коронавируса разработанная вакцина – оптимизма мало.

Скорее всего, считает Петров, препарат будут дорабатывать и минимум через полгода появится новая более эффективная вакцина.

Но для этого сначала нужно проанализировать поствакцинальный период.



Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала