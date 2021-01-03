На Кипре впервые обнаружили случаи заражения мутировавшим типом коронавируса. Речь идет о штамме из Великобритании.

Дело в том, что Министерство здравоохранения Кипра решило провести дополнительную проверку взятых ранее положительных тестов на COVID-19 у людей, прибывших из Великобритании. Об этом информирует Cyprus-mail.com.

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После проверки в 12 случаях обнаружили именно "британский" штамм.

Начальные ПЦР-тесты этих инфицированных лиц были проведены в период с 6 по 20 декабря 2020 года.

Что известно о новом штамме COVID-19: кратко

О первых случаях заболевания новым штаммом коронавируса начали говорить еще осенью 2020 года. Однако стремительное распространение вируса зафиксировали уже в декабре.

Новый генетически мутированный вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

За это уже более 40 стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

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Новый штамм COVID-19: что стоит знать / Инфографика 24 канала