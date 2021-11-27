Новый штамм Омикрон уже в Чехии, окончание волны в Украине: новости о коронавирусе 27 ноября
Источник:24 канал
В Украине количество людей, заболевших коронавирусом, меньше, чем количество выздоровевших. В то же время, смертность среди пациентов с COVID-19 все еще высока. Большинство областей находятся в красной зоне карантина. В Минздраве прогнозируют спад заболеваемости к Новому году. В Чехии подтвердили новый опасный штамм из ЮАР. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В больницы госпитализировали 3 305 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 568 человек. Зато выздоровели – 22 946 человек.
Днем ранее Стремительное распространение нового штамма, противопоказания вакцинации: новости о коронавирусе 26 ноября
За сутки в стране провели 95 515 тестов на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 47 289,
- методом ИФА – 10 422,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 804.
Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 ноября выздоровели – 2 899 967 человек.
Жертвами коронавирусной болезни стали 84 717 жителей страны.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1 630 случаев;
- Винницкая – 823 случая;
- Волынская – 596 случаев;
- Днепропетровская – 866 случаев;
- Донецка – 1044 случая;
- Житомирская – 360 случаев;
- Закарпатская – 414 случаев;
- Запорожская – 635 случаев;
- Ивано-Франковская – 274 случая;
- Киевская – 698 случаев;
- Кировоградская – 180 случаев;
- Луганская – 203 случая;
- Львовская – 745 случаев;
- Николаевская – 490 случаев;
- Одесская – 624 случая;
- Полтавская – 904 случая;
- Ровненская – 558 случаев;
- Сумская – 365 случаев;
- Тернопольская – 232 случая;
- Харьковская – 565 случаев;
- Херсонская – 219 случаев;
- Хмельницкая – 626 случаев;
- Черкасская – 596 случаев;
- Черновицкая – 172 случая;
- Черниговская – 381 случай;
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал
Более 24 миллионов прививок против COVID-19 сделали в Украине
Источник: Минздрав
В Украине 26 ноября сделали 279 776 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 81 459 человек, еще 198 317 – получили вторую дозу, следовательно, завершили процесс иммунизации.
Вакцинальная кампания в Украине проходит с 24 февраля. С тех пор в стране сделали 24 054 784 прививки против коронавируса. По крайней мере, первую дозу получили 13,2 миллиона человек, а полностью вакцинировались – 10,8 миллиона.
В общей сложности проведено 24 054 784 прививки.
К Новому году волна коронавируса спадет в Украине, – Кузин
Источник: Интерфакс-Украина
В Украине к концу декабря заболеваемость коронавирусом уменьшится, ситуация будет спокойнее, чем в начале ноября. Главный санврач страны заверил, что к Новому году COVID-волна спадет, и области продолжат переходить из красных зон в оранжевые и желтые.
Кроме того, максимальные показатели заболеваемости и госпитализации в стране уже прошли, они пришлись на середину ноября.
Большинство областей Украины до сих пор "красные"
Источник: Минздрав
В красной зоне карантина 27 ноября находится 19 областей. Меньше регионов в оранжевой – всего 2.
В желтую зону входят 4 региона. Это Тернопольщина, Кировоград, Закарпатье и Буковина. Оранжевая охватывает Полтавщину и Харьковщину.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на 27 ноября в мире выявили более 260 миллионов больных коронавирусом и более 5,1 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 48 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Германия, Россия, Турция и Украина.
Новый штамм коронавируса Омикрон уже в Чехии
Источник: TN CZ
В Чехии лабораторно подтвердили первый случай инфицирования новым вариантом коронавируса – африканским штаммом, получившим название Омикрон. Заболевание подтвердили у вернувшейся из Намибии чешки.
Представительница Государственного института общественного здоровья Чехии Штепанка Чехова рассказала, что образцы направили в пражскую лабораторию. В отношении женщины, у которой обнаружили положительный образец, проводят соответствующие противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить вероятное распространение инфекции в стране.
В Амстердаме у 61 туриста из ЮАР обнаружили COVID-19
Источник: NL Times
В общей сложности около 600 пассажиров прибыли в Амстердам двумя рейсами авиакомпании KLM в пятницу и прошли тестирование на COVID-19. В субботу утром выяснилось, что у 61 человека – ПЦР-тест положительный.
В Минздраве страны заявили, что сейчас проводятся исследования, идет ли речь об инфицировании новым штаммом из ЮАР – Омикроном.
Предварительно правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из Южной Африки утром 26 ноября. Министр здравоохранения Уго де Йонге решил, что пассажиры, которые уже направляются в Нидерланды, по прибытии должны пройти тестирование и обязательную самоизоляцию.
Что нужно знать о новом варианте коронавируса
- В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Всего в штамме обнаружили 32 мутации. Вариант получил название Омикрона.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС приостановит авиасообщение со странами Южноафриканского региона из-за обнаружения нового опасного штамма коронавируса.
Исследование о коронавирусе
Moderna создаст вакцину против нового штамма коронавируса
Источник: Moderna
Фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вакцину, которая будет эффективна против недавно обнаруженного штамма коронавируса Омикрон. Уже есть две вакцины-кандидаты:
- первая – мРНК-1273.211 включает в себя несколько мутаций, присутствующих в штамме Омикрон, которые также присутствовали в Beta-штамме.
- второй поливалентный кандидат – мРНК-1273.213 включает много мутаций, присутствующих в штамме Омикрон, которые также присутствовали в штаммах Вета и Дельта.