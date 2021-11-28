О том, что в России уже есть пациенты, зараженные Омикроном, сообщил член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый. Он предложил принять меры в связи с этим.
Читайте также ЕС опубликовал рекомендации странам из-за распространения нового штамма Омикрон
Омикрон добрался к России
Новый штамм Омикрон в России уже, вероятнее всего, есть,
– отметил Круглый.
По его словам, источником его распространения являются россияне, которые вернулись с отдыха в Египте. Врач предложил закрыть авиасообщение с этой страной, пока новый штамм не изучат.
В Роспотребнадзоре уверяют, что Омикрон к России еще не добрался.
В то же время Министерство здравоохранения России и федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не выступали с официальными заявлениями об обнаружении в стране нового штамма COVID-19.
Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно
- Недавно в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название Омикрон. По словам ученых, у него большое количество мутаций.
- Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за этого варианта вируса. Ведь он может быть опаснее предыдущих. В частности, некоторые гены нового штамма не выявляет ПЦР-тест, и это значительно усложняет исследование.
- Омикрон подтвердили у жителей Чехии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Австралии, Гонконга и других стран.
- Учитывая ситуацию, Евросоюз опубликовал рекомендации странам из-за распространения этого штамма.