О том, что в России уже есть пациенты, зараженные Омикроном, сообщил член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый. Он предложил принять меры в связи с этим.

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Омикрон добрался к России

Новый штамм Омикрон в России уже, вероятнее всего, есть,

– отметил Круглый.

По его словам, источником его распространения являются россияне, которые вернулись с отдыха в Египте. Врач предложил закрыть авиасообщение с этой страной, пока новый штамм не изучат.

В Роспотребнадзоре уверяют, что Омикрон к России еще не добрался.

В то же время Министерство здравоохранения России и федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не выступали с официальными заявлениями об обнаружении в стране нового штамма COVID-19.

Новый штамм коронавируса Омикрон: что известно