Известно, что коронавирус сопровождается разнообразными симптомами, не совсем привычными и характерными для других респираторных заболеваний. Впрочем, если о потере обоняния и вкуса говорят уже давно, то теперь ученые заметили новый симптом – "коронавирусный язык".

Эксперты, которых цитирует Huffpost, объясняют, как коронавирус может повлиять на внутреннюю часть рта и как распознать эти признаки.

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Неспецифические симптомы распространенное явление

Эксперт по генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор считает, что у каждого 5-го больного COVID-19 наблюдаются менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке.

В частности, он опубликовал фотографию человека, у которого язык покрыт налетом и белыми пятнами.

Сначала мы лечили это как кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем и замечаем, что становится лучше – обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса,

– рассказывает эксперт.

Габриэль Скалли, президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Великобритании, тоже связал этот симптом с COVID-19.

Коронавирус очень проблематичен для лечения, поскольку он влияет на широкий спектр систем организма,

– сказал он.

К слову, ранее врачи предполагали, что инфекция может влиять на здоровье полости рта, ведь у некоторых пациентов после выздоровления от COVID-19 – ухудшалось состояние зубов или десен.

Почему могут возникнуть пятна на языке

Хотя пятна на языке могут сигнализировать о COVID-19, важно отметить, что налет может появиться и по другим причинам.

Не всегда налет на языке – признак коронавируса

Иногда это проблема гигиены полости рта, которая не требует лечения.

Эксперт добавляет, что такие пятна обычно являются признаком того, что человек истощен. Кроме того, проблема может появиться у тех, кто принимает антибиотики или использует ингаляторы от астмы.

Налет на языке не дает гарантий, что пациент болен именно на COVID-19, поэтому нужно следить за другими симптомами, присущими этой болезни.