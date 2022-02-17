Новый способ обнаружения коронавируса: тест проверяет частицы в воздухе

Ученые создали новую систему, позволяющую обнаруживать распространение коронавируса в воздухе.

Инструмент позволяет быстро идентифицировать наличие вируса в пространстве. Технологию уже протестировали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает China Daily.

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Почему метод перспективен

COVID-19 в основном передается воздушно-капельным путем, например, во время чихания и кашля, он может задерживаться в воздухе с помощью аэрозольных частиц, что особенно актуально в закрытых помещениях.

Новая технология, которую разработали китайские специалисты, позволяет быстро идентифицировать наличие вируса в пространстве.

Как работает устройство?

Это портативный коллектор, "всасывающий" из воздуха аэрозольные частицы, которые могут содержать в себе коронавирус. Затем система растворяет полученные образцы жидкости, а впоследствии детектор анализирует состав на наличие нуклеиновых кислот вируса.

Преимущества метода

По данным разработчиков, оборудование в десять раз чувствительнее, чем стандартные инструменты для диагностики COVID-19. Благодаря этому специалисты могут выявлять SARS-CoV-2 даже при низкой вирусной нагрузке в полученных пробах.

Процесс от сбора воздуха до передачи данных органам контроля распространения заболевания занимает не более четырех часов.

Пока эту систему протестировали только на объектах Олимпийских игр в Пекине, теперь ее планируют ввести и в других общественных местах: больницах, вокзалах, аэропортах.