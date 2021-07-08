Видеоинструкция, как подделать тест на коронавирус, распространяется в тиктоке еще с декабря прошлого года. Некоторые школы Великобритании уже даже предупреждают родителей о возможных хитростях ребятишек.

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Профессор химии из Университета Халла Марк Лорч решил проверить, действительно ли результат теста на коронавирус можно изменить с помощью сладких напитков. Для этого он капнул несколько капель колы и апельсинового сока на 2 экспресс-теста. В обоих случаях результаты оказались положительными.

Прежде чем назвать гипотезу, почему так происходит, нужно понимать, как работают экспресс-тесты на коронавирус.

Как работают экспресс-тесты на коронавирус:

Внутри теста есть полоска нитроцеллюлозы – материала, похожего на бумагу, а также небольшая красная прокладка, спрятанная под пластиковым корпусом.

Красная прокладка содержит антитела, которые связываются с вирусом. Они размещены на наночастицах золота (это действительно крошечные частицы золота, которые кажутся красными), чтобы можно было увидеть, где в устройстве антитела.

Для того чтобы провести тест, нужно смешать образец биоматериала с жидким раствором, который обеспечивает оптимальный уровень pH, а затем дать каплю этого раствора на полоску.

Жидкость пропитывает нитроцеллюлозную полоску и выбирает наночастицы золота с антителами. Если в жидкости присутствует вирус, он связывается с ними.

Далее на полоске напротив отметки "Т" (тест) еще больше антител, которые также соединяются с вирусом. Но эти антитела не могут свободно двигаться – они прилипают к нитроцеллюлозе. Когда помеченные золотом красные антитела проходит сквозь этот второй набор антител, они также цепляют вирус.

Таким образом вирус связывается с обоими наборами антител, оставляя антитела с наночастицами золота на полоске у отметки "Т", что свидетельствует о положительном результате.

Если антитела не связываются с вирусом, они движутся дальше по полоске, где встречают третий набор антител напротив отметки "С" (контроль). Они цепляют остатки золота и показывают, что тест сделан правильно.

Самая вероятная причина, почему сладкие напитки влияют на результат теста

По мнению Марка Лорча, вероятное объяснение заключается в том, что антитела напротив пометки "Т" прилипают непосредственно к частицам золота, когда они проходят мимо, давая ложно положительный результат.

Как и большинство белков, антитела могут восстанавливаться, если их вернуть в более благоприятные условия. Поэтому химик попытался промыть тест, в который капнул колу, с помощью раствора из набора.

После этого антитела на полоске восстановили нормальную функцию и отпустили золотые частицы. Тест показал настоящий результат – отрицательный.

Дети, я аплодирую вашей изобретательности, но теперь, когда я раскрыл ваши уловки, я предлагаю вам разработать несколько экспериментов, чтобы проверить мою гипотезу. Возможно, мы сможем обнародовать ваши результаты в рецензируемом журнале,

– заявил профессор химии и научной коммуникации из Университета Халла в Великобритании Марк Лорч.

Стоит заметить, что несмотря на ошибочность экспресс-тестов, ПЦР-тест должен показать правильный результат.