Американские ученые разработали тест на антитела, который оценит состояние пациента в кратчайшие сроки. Простой и экономичный тест поможет контролировать рост заболеваемости.

Источник: Иллинойский институт

Ученые до сих пор точно не знают, как долго будет сохраняться иммунный ответ после вакцинации против коронавируса и как долго сохраняют антитела после того, как человек переболеет COVID-19.

К теме Как вакцинация влияет на людей, которые уже переболели на коронавирусом, и почему нужна только одна доза

Новые тесты до сих пор актуальная потребность

Поэтому разработка эффективных тестов важна. Новый экспресс-тест требует 15 минут от забора образца крови (из пальца) до получения результата. Стоимость теста составляет менее 2 долларов, а для его выполнения не требуется дополнительное оборудование – простую настольную систему можно установить прямо в кабинете врача.

Первые успешные результаты ученые получили еще в мае 2020 года, однако потребовалось еще несколько месяцев для подтверждения результатов и доведение технологии для клинического использования.

По какому принципу работает тест

Тест использует серологический метод определения антител и даже в одной капле крови может точно определить их уровень.

Кроме того, экспресс-тест поможет оценить интенсивность иммунного ответа сразу после вакцинации и через несколько месяцев после прививки.

Сейчас команда разрабатывает портативный аналог настольной платформы, которую можно будет использовать за пределами больниц для оперативной диагностики.