Новый тест на COVID-19 дает результат уже через 15 минут и стоит 2 доллара
Американские ученые разработали тест на антитела, который оценит состояние пациента в кратчайшие сроки. Простой и экономичный тест поможет контролировать рост заболеваемости.
Источник: Иллинойский институт
Ученые до сих пор точно не знают, как долго будет сохраняться иммунный ответ после вакцинации против коронавируса и как долго сохраняют антитела после того, как человек переболеет COVID-19.
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Новые тесты до сих пор актуальная потребность
Поэтому разработка эффективных тестов важна. Новый экспресс-тест требует 15 минут от забора образца крови (из пальца) до получения результата. Стоимость теста составляет менее 2 долларов, а для его выполнения не требуется дополнительное оборудование – простую настольную систему можно установить прямо в кабинете врача.
Первые успешные результаты ученые получили еще в мае 2020 года, однако потребовалось еще несколько месяцев для подтверждения результатов и доведение технологии для клинического использования.
По какому принципу работает тест
Тест использует серологический метод определения антител и даже в одной капле крови может точно определить их уровень.
Кроме того, экспресс-тест поможет оценить интенсивность иммунного ответа сразу после вакцинации и через несколько месяцев после прививки.
Сейчас команда разрабатывает портативный аналог настольной платформы, которую можно будет использовать за пределами больниц для оперативной диагностики.
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