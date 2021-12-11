Новый подход для оценки рисков тяжелой формы COVID-19
Ученые обнаружили биологический признак, который может помочь выявить людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19 еще в начале недуга.
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Речь идет об анализе различных генов, связанных с чрезмерным воспалением легких.
Как работает тест
Новый тест указывает на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернами. С его помощью ученые планируют заранее определять самых уязвимых пациентов еще на начальном этапе.
Новый метод поможет существенно уменьшить смертность от эпидемии.
Образцы анализов сдали 30 пациентов в трех группах:
- 10 из которых – больные COVID-19,
- 10 с гриппом H1N1 и
- 10 здоровых людей.
Какие гены оказались ключевыми
По данным исследователей, ген IFI27 оказался наиболее надежным показателем тяжелого воспаления в случае заболевания COVID-19.
Исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни. Это означает, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови независимо от первых симптомов пациента,
– пояснила одна из исследователей.
Именно таким образом ученые намерены быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы предотвращать тяжелые осложнения во время заболевания.
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