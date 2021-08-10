Доклинические испытания интраназальной вакцины показали снижение вирусной нагрузки на организм, а также слабую передачу вируса.

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Детали испытания вакцины

Исследователи вакцинировали хомяков двумя дозами вакцины.

Животные получили защиту от инфекции легких, воспаления и патологических поражений после инфицирования SARS-CoV-2.

Результаты! Две дозы новой вакцины значительно уменьшили распространение вируса из носа и легких хомяков, что позволяет предположить, что вакцина может контролировать процесс распространения инфекции в том месте, где вирус попадает в организм.

Почему это важно

Это должно обеспечить защиту против заболевания, а также остановить передачу вируса. В перспективе это эффективный способ противодействия распространению пандемии COVID-19.

Руководил исследованием ученый Мухаммад Мунир, по его словам, такие результаты указывают на то, что индукция местного иммунного ответа в месте проникновения SARS-CoV-2 может не только облегчить клиническое заболевание, но также предотвращать передачу вируса от инфицированных здоровым людям.

Стоит отметить, что инъекционные вакцины позволяют значительно снизить количество госпитализаций и смертей, и новые испытания свидетельствуют о потенциале этого способа.

После того, как мы ввели вакцину в носы хомякам, а затем инфицировали их коронавирусом, мы почти не обнаружили репликации вируса в легких и носовой жидкости этих животных,

– отметил ученый.

Преимущества спрея-вакцины

Такой тип вакцин имеет несколько преимуществ, прежде всего это неинвазивное введение, индукция местного иммунитета, а также это прекрасная альтернатива для людей, которые боятся игл.

Разработка может стать недорогой альтернативой для развивающихся стран, поскольку ее можно распространить с помощью существующей глобальной инфраструктуры.