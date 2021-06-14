По словам главы Минздрава, стабилизация процесса должна вывести украинцев на новый уровень, сформировать программу медицинской гарантии, которая покрывает базовый уровень медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается в Украине.

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Он добавил, что в Украине примерно 90 миллиардов гривен – это средства, которые имеют оборот в системе здравоохранения и не покрываются программой медицинских гарантий.

Около 60 миллиардов гривен – средства, которые люди заносят в аптечные учреждения; из них львиная доля для того, чтобы покрыть лечение хронических болезней на амбулаторном этапе.

То есть, когда человек госпитализируется в больницу, то программа медицинских гарантий по закону должна полностью покрыть весь пакет лечения. А фактически он не защищен от медикаментозных рисков, поскольку врачебная помощь оказывается семейным врачом; может быть консультация узкого специалиста, но если назначенные лекарственные препараты не входят в программу Доступные лекарства, то это требует расходования средств семьи, чтобы вылечить болезнь,

– пояснил Ляшко.

Он добавил, что сейчас совместно с Национальной службой здоровья Украины продолжаются переговоры с Министерством финансов относительно этапов развития финансирования системы здравоохранения.

"Мы знаем минимум, который нам нужен в программе медицинских гарантий, для того чтобы мы могли стабилизировать ситуацию и обеспечить выполнение обязательств. Наша цель – достичь 6% от ВВП для финансирования исключительно программы медицинских гарантий. В дополнение у нас есть централизованные закупки; учреждения здравоохранения, которые не оказывают специализированную медицинскую помощь, но крайне важны для системы здравоохранения", – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, 6% от ВВП – это потенциальный рост заработных плат для медицинских работников, поскольку будут взвешенные, обоснованные тарифы на медицинскую услугу.

"А это позволит нам сделать надлежащий уровень оплаты труда", – отметили в Минздраве.