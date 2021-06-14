Новый уровень для украинцев: Ляшко рассказал о ситуации с медициной в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что медицинская реформа, а именно второй этап уже состоялся. Поэтому для министра ключевой задачей является стабилизировать этот процесс

По словам главы Минздрава, стабилизация процесса должна вывести украинцев на новый уровень, сформировать программу медицинской гарантии, которая покрывает базовый уровень медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается в Украине.

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Он добавил, что в Украине примерно 90 миллиардов гривен – это средства, которые имеют оборот в системе здравоохранения и не покрываются программой медицинских гарантий.

Около 60 миллиардов гривен – средства, которые люди заносят в аптечные учреждения; из них львиная доля для того, чтобы покрыть лечение хронических болезней на амбулаторном этапе.

То есть, когда человек госпитализируется в больницу, то программа медицинских гарантий по закону должна полностью покрыть весь пакет лечения. А фактически он не защищен от медикаментозных рисков, поскольку врачебная помощь оказывается семейным врачом; может быть консультация узкого специалиста, но если назначенные лекарственные препараты не входят в программу Доступные лекарства, то это требует расходования средств семьи, чтобы вылечить болезнь,

– пояснил Ляшко.

Он добавил, что сейчас совместно с Национальной службой здоровья Украины продолжаются переговоры с Министерством финансов относительно этапов развития финансирования системы здравоохранения.

"Мы знаем минимум, который нам нужен в программе медицинских гарантий, для того чтобы мы могли стабилизировать ситуацию и обеспечить выполнение обязательств. Наша цель – достичь 6% от ВВП для финансирования исключительно программы медицинских гарантий. В дополнение у нас есть централизованные закупки; учреждения здравоохранения, которые не оказывают специализированную медицинскую помощь, но крайне важны для системы здравоохранения", – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, 6% от ВВП – это потенциальный рост заработных плат для медицинских работников, поскольку будут взвешенные, обоснованные тарифы на медицинскую услугу.

"А это позволит нам сделать надлежащий уровень оплаты труда", – отметили в Минздраве.