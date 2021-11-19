Новый вариант Дельта-штамма обнаружили уже в 8 областях Украины: где именно

В Украине активно распространяется новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.

Опасность нового варианта заключается в том, что он на 10 – 15% заразнее, чем исходный штамм. Такой информацией поделился Виталий Гончаров, главный санитарный врач Одесской области.

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О чем заявил одесский медик

Гончаров пояснил, что сейчас о новом варианте этого штамма известно совсем немного. Данные о том, насколько он может быть заразным, обнародовали ученые Института генетики Лондонского университета.

По словам главного санитарного врача, именно Одесская область является одной из тех, где у больных коронавирусом обнаружили новый вариант Дельты. В то же время медик назвал и другие регионы, где он уже активно распространяется.

Где обнаружили новый вариант штамма Дельта:

Одесская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Волынь;

Закарпатье;

Херсонская область.

Кроме этого, Гончаров предостерег, что только в октябре из-за инфицирования мутировавшим штаммом COVID-19 в Одесской области заболели более 40 тысяч человек. 780 пациентов умерли от осложнений болезни.

Защитить сможет вакцинация

Ранее генетики также объясняли, что мутированные варианты дельты распространяются гораздо быстрее, чем "материнский". Таких в Украине выявили 11. Впрочем, как заверил директор Института молекулярной биологии и генетики Михаил Тукало, все официально зарегистрированные вакцины против COVID-19 помогут и в борьбе против мутировавших вариантов.



Что известно о Дельта-штамме коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала