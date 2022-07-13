Ученые говорят, что вариант под названием BA.2.75 может быстро распространяться и обходить иммунитет, образовавшийся после вакцинации и после болезни.

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Новый вариант Омикрона

Пока неизвестно, может ли он вызвать более тяжелое заболевание, чем другие варианты Омикрон, включая известный во всем мире BA.5.

Нам еще очень рано делать выводы. Но, похоже, что, особенно в Индии, скорость передачи демонстрирует такой экспоненциальный рост. Опередит ли он конкурентов BA.5, еще нужно определить,

– отметил директор клинической вирусологии клиники Мэйо Мэтью Бинникер .

Однако тот факт, что его уже обнаружили во многих частях мира даже при более низких уровнях наблюдения за вирусами, является ранним признаком того, что он распространяется.

В каких странах обнаружили новый вариант коронавируса

Новый штамм был найден в нескольких отдаленных штатах Индии, и, похоже, он распространяется там быстрее, чем другие варианты. Он также был обнаружен примерно в 10 других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию и Канаду. Недавно на западном побережье США были диагностированы три случая.

Почему новый вариант вызывает опасение

Опасения экспертов вызывает большое количество мутаций, отличающих этот новый вариант от предшественников Омикрона. Некоторые из этих мутаций находятся в областях, связанных со спаечным белком и могут позволить вирусу более эффективно связываться с клетками.

Другое беспокойство заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу обход антител – защитные белки, вырабатывающие организм в ответ на вакцину или инфекцию от предыдущего варианта. Но эксперты говорят, что вакцины все еще являются лучшей защитой от тяжелой формы COVID-19.