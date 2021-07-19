Новый вид коронавируса обнаружили у летучих мышей из Великобритании: стоит ли бояться

В одной из популяций летучих мышей – британских подковоносов – обнаружили коронавирус. Его связывают с вирусом, вызывающим COVID-19 у людей.

При этом ученые из Университета Восточной Англии, Лондонского зоологического общества и Министерства здравоохранения Англии пока не нашли никаких доказательств того, что этим новым вирусом уже инфицировался человек. Также неизвестно, можно ли вообще им заразить людей в будущем, если он не мутирует.

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Новый вид коронавируса

Исследователи собрали образцы фекалий более чем у 50 летучих мышей в Уэльсе, Сомерсете и Глостершире, в Англии. Их отправили на вирусный анализ.

Секвенирование генома выявило новый коронавирус в одном из образцов летучей мыши. Его команда назвала RhGB01.

Исследования проводились еще в марте 2021 года. Только 19 июля 2021 года все данные подтвердили.

Это первый случай, когда коронавирус, связанный с атипичной пневмонией обнаружили у этого вида летучих мышей. Это первый случай в Великобритании.

Эти летучие мыши почти наверняка являются носителями вируса в течение очень долгого времени. И это обнаружили только сейчас,

– отметили исследователи.

Риски для человека

Важно отметить, что этот новый вирус вряд ли несет прямой риск для человека, если он не мутирует. Собственно, мутация может произойти, если человек, больной COVID-19, передаст болезнь инфицированной летучей мыше. Поэтому при манипуляциях с летучими мышами – нужно носить соответствующие средства защиты.

Профессор Дайана Белл подчеркнула, что летучие мыши-подковоносы встречаются в Европе, Африке, Азии и Австралии. А похожие вирусы уже выявляли у других видов похожих летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

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Вместе с тем, профессор Эндрю Каннингем из Лондонского зоологического общества отметил, что этот британский вирус не представляет угрозы для людей.

Рецептор-связывающий домен (RBD) – часть вируса, которая прикрепляется к клеткам-хозяевам для их заражения – несовместима с возможностью инфицирования человеческих клеток,

– пояснил он.

Но существует риск того, что эти вирусы будут гибридизировать, и появится новый вирус, который сможет заражать людей.