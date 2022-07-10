Жирная пища вреднее, чем считалось

Новое исследование показывает, что жирная пища может не только увеличить вашу талию, но и нанести вред вашему мозгу.

Жаль жирной пищи

Ученые в течение 30 недель кормили мышей диетой с высоким содержанием жира, что привело к диабету и ухудшению когнитивных способностей, включая развитие тревожности, депрессия и обострение болезни Альцгеймера.

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Мыши с нарушением когнитивных функций также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями мозга.

Исследование дополняет растущее количество доказательств хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, которая, по прогнозам, достигнет 100 миллионов случаев к 2050 году.

Ожирение и диабет нарушают ЦНС, обостряя психические расстройства и ухудшают когнитивные функции. Мы продемонстрировали это в нашем исследовании на мышах,

– отметили ученые.

Как происходило исследование

В исследовании мышей случайным образом распределяли на стандартную диету или диету с высоким содержанием жира в течение 30 недель. Потребление пищи, вес тела и уровень глюкозы контролировали через разные промежутки времени вместе с тестами на толерантность к глюкозе и инсулину и когнитивной дисфункцией.