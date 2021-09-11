Новый взгляд на тревожность: что поможет справиться с этим

Шведские ученые после многолетних наблюдений за людьми с различной степенью физической активности пришли к выводам, что растущий уровень тревожности считается первой "ступенькой" для повышения рисков панических атак и депрессии. Они выяснили, что может помочь.

Эффективные и доступные каждому меры профилактики, если применять их регулярно, могут улучшить психическое здоровье миллионов людей. Так, физическая активность снижает риски развития тревожности на 60%.

Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Наблюдения ученых

Группа ученых проанализировала данные 400 тысяч участников лыжных гонок Vasaloppet в период с 1989 по 2010 годы. Они обнаружили связь между физически активным образом жизни и более низким риском тревожности. Это наблюдалось как у мужчин, так и у женщин. Однако у последних он был более выражен.

Мы обнаружили, что те, кто ведет более активный способ жизни, имели на 60% более низкий риск развития тревожных расстройств в течение всего периода наблюдений, который составил 21 год,

– заявил соавтор работы Мартин Свенссон.

Эти выводы особенно важны, поскольку большинство подобных исследований были сосредоточены на депрессии и психических заболеваниях, а не на уровне тревожности, подчеркнули авторы.

Тревожность и физическая активность

Растущий уровень тревожности считается первым признаком дальнейших рисков нарушения психоэмоционального состояния. Поэтому понимание положительного влияния спорта на здоровье в долгосрочной перспективе может иметь важное значение для миллионов людей.

Считается, что примерно у 10% населения Земли имеются тревожные расстройства, которые выражаются необоснованным чувством тревоги и страха. По статистике,Однако в обоих случаях это снижает качество жизни человека

По мнению авторов, вид физической активности не имеет принципиального значения, важна его регулярность. Однако участники этого исследования всегда занимались спортом на свежем воздухе, что также могло повлиять на результаты исследования, уточнили они.

Учитывая результаты более раннего исследования американских авторов, новое понимание влияния спорта на тревожность важно и в более глобальном смысле. Их работа показала, что тревожность может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.

Важно МРТ определяет Альцгеймера: новый способ выявить нарушения умственных способностей