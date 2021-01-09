Нравственный долг каждого: Папа Римский о необходимости вакцинации против COVID-19
Папа Римский Франциск поддержал вакцинацию населения против коронавируса. Он призвал всех людей сделать прививку.
Папа Римский о вакцинации
Понтифик 9 января 2021 года заявил, что в ближайшее время в Ватикане начнут вакцинацию. Он будет одним из первых, кто сделает прививку. Об этом сообщает Canale 5.
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Я считаю, что вакцинироваться – это нравственный долг каждого,
– сказал Папа Римский.
По его словам, вакцинация может защитить не только жизнь того человека, который сделает прививку, но и его ближних.
Что понтифик говорил о карантине
- Папа Римский сказал, что Рождество стало слишком потребительским и маркетинговым. Вместо этого он ожидал, что карантин сделают его более настоящим.
- Франциск призвал людей в это трудное время помочь тем, кто в этом нуждается.
- После праздников священнослужитель осудил людей, которые поехали отдыхать и "не подумали о других".
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