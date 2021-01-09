Папа Римский Франциск поддержал вакцинацию населения против коронавируса. Он призвал всех людей сделать прививку.

Папа Римский о вакцинации

Понтифик 9 января 2021 года заявил, что в ближайшее время в Ватикане начнут вакцинацию. Он будет одним из первых, кто сделает прививку. Об этом сообщает Canale 5.

К теме Папа Франциск осудил тех, кто не остался на "карантинные" праздники дома

Я считаю, что вакцинироваться – это нравственный долг каждого,

– сказал Папа Римский.

По его словам, вакцинация может защитить не только жизнь того человека, который сделает прививку, но и его ближних.

Что понтифик говорил о карантине