Сейчас зарплата медиков в Украине находится "на критически низком уровне". Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

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За то время, что есть коварные доплаты, людям стало немного легче. Но опять же, сейчас НСЗУ уже не финансирует экстренную службу COVID-19 и, соответственно, эти доплаты уже падают. НСЗУ платит за пролеченный случай в стационаре. А нам нет финансирования с апреля месяца.

– рассказал Ананевич.

Он отметил, что в его Центре сейчас несколько лучше ситуация с зарплатой, так еще есть доплаты благодаря сэкономленным средствам.

Но это вопрос месяца – двух. Максимум до конца года, надеемся. То есть мы возвращаемся к тем зарплатам, которые были в доковидный период, но за эти два года цены значительно выросли,

– уточнил он.

Он добавил, что тема зарплат вообще "болезненная" в медицине. Поскольку даже во время ковидных выплат были случаи, когда врачи не дополучали заработанных средств.