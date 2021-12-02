Сколько получают работники "скорой" за работу с COVID-больными
Источник:24 канал
Национальная служба здоровья Украины теперь доплачивает только за пролеченный случай коронавирусной болезни. Врачи и фельдшеры скорой помощи не получают никаких доплат за работу с COVID-пациентами.
Сейчас зарплата медиков в Украине находится "на критически низком уровне". Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.
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За то время, что есть коварные доплаты, людям стало немного легче. Но опять же, сейчас НСЗУ уже не финансирует экстренную службу COVID-19 и, соответственно, эти доплаты уже падают. НСЗУ платит за пролеченный случай в стационаре. А нам нет финансирования с апреля месяца.
– рассказал Ананевич.
Он отметил, что в его Центре сейчас несколько лучше ситуация с зарплатой, так еще есть доплаты благодаря сэкономленным средствам.
Но это вопрос месяца – двух. Максимум до конца года, надеемся. То есть мы возвращаемся к тем зарплатам, которые были в доковидный период, но за эти два года цены значительно выросли,
– уточнил он.
Он добавил, что тема зарплат вообще "болезненная" в медицине. Поскольку даже во время ковидных выплат были случаи, когда врачи не дополучали заработанных средств.Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем читайте позже в рамках проекта "Интервью24".
Сколько должны получать медики по официальным данным
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на июль 2020 года водитель скорой получал 3,8 – 4,2 тысячи гривен в месяц, диспетчер – до 6 тысяч гривен, врач – до 7 тысяч гривен, фельдшер – 4 – 6 тысяч гривен.
- Между тем данные НСЗУ свидетельствуют, что в первой половине 2021 года средняя заработная плата в этой сфере значительно выросла. Среднемесячные расходы на оплату труда экстренной медицинской помощи за первый квартал 2021 года составили: почти 30 тысяч гривен – врачам, 25 тысяч гривен – среднему медицинскому персоналу и свыше 12 тысяч гривен – младшему медперсоналу.
Под заметкой разгорелся скандал – медицинские работники массово заявили, что статистика ложная.