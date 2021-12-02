Сколько получают работники "скорой" за работу с COVID-больными

Национальная служба здоровья Украины теперь доплачивает только за пролеченный случай коронавирусной болезни. Врачи и фельдшеры скорой помощи не получают никаких доплат за работу с COVID-пациентами.

Сейчас зарплата медиков в Украине находится "на критически низком уровне". Об этом в интервью 24 каналу рассказал врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

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За то время, что есть коварные доплаты, людям стало немного легче. Но опять же, сейчас НСЗУ уже не финансирует экстренную службу COVID-19 и, соответственно, эти доплаты уже падают. НСЗУ платит за пролеченный случай в стационаре. А нам нет финансирования с апреля месяца.

– рассказал Ананевич.

Он отметил, что в его Центре сейчас несколько лучше ситуация с зарплатой, так еще есть доплаты благодаря сэкономленным средствам.

Но это вопрос месяца – двух. Максимум до конца года, надеемся. То есть мы возвращаемся к тем зарплатам, которые были в доковидный период, но за эти два года цены значительно выросли,

– уточнил он.

Он добавил, что тема зарплат вообще "болезненная" в медицине. Поскольку даже во время ковидных выплат были случаи, когда врачи не дополучали заработанных средств.

Сколько должны получать медики по официальным данным

Согласно данным Минздрава, по состоянию на июль 2020 года водитель скорой получал 3,8 – 4,2 тысячи гривен в месяц, диспетчер – до 6 тысяч гривен, врач – до 7 тысяч гривен, фельдшер – 4 – 6 тысяч гривен.

Между тем данные НСЗУ свидетельствуют, что в первой половине 2021 года средняя заработная плата в этой сфере значительно выросла. Среднемесячные расходы на оплату труда экстренной медицинской помощи за первый квартал 2021 года составили: почти 30 тысяч гривен – врачам, 25 тысяч гривен – среднему медицинскому персоналу и свыше 12 тысяч гривен – младшему медперсоналу.

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