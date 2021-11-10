Это подтвердила народная депутатка Ольга Стефанишина. Кроме Натальи Гусак, в финальном этапе конкурса принимали участие Дмитрий Самофалов (и.о. главы НСЗУ) и Татьяна Бойко (заместитель главы НСЗУ).

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Что известно о Наталье Гусак

Наталья Гусак с 2020 года работает заместителем главы Черновицкой облгосадминистрации. Там она курирует медицинское направление и возглавляет госпитальный совет. Ранее она была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Кроме своей политической деятельности, Гусак известная в Черновицкой области общественная активистка и эксперт программы "U-LEAD с Европой" в медицинской сфере.

Согласно декларации, Наталья Гусак замужем. Вместе с Юрием Гусаком они воспитывают трех дочерей. Муж чиновницы занимается предпринимательской деятельностью. Семья Гусаков проживает в Черновцах.

Как проводился конкурс

Конкурс состоял из двух этапов. Первый проходил при участии международных экспертов и работников Минздрава, а на втором этапе проводилось личное собеседование с главой министерства.