Ортопедический – означает имеющий отношение к той области медицины, которая занимается коррекцией нехороших изменений в костях и мышцах. Поэтому получается, что ортопедические матрасы – это матрасы, якобы предназначенные для лечения или предотвращения боли в спине.

Впервые, не простые, а ортопедические матрасы появились в продаже в 50-х годах прошлого века. С тех пор производители пытаются приписать им новые (иногда даже лечебные) свойства, чтобы получить преимущество перед конкурентами, пишет Sleep Foundation.

Также на тему: Что такое сонный паралич и насколько это опасно

Ложь производителей

Но на самом деле практически все современные матрасы в той или иной степени поддерживают спину и суставы, а термин "ортопедический" в их названии во многом маркетинговый, а не медицинский.

На качество нашего сна влияет много разных факторов: температура, освещенность и звуки в помещении, подушка, плотность одеяла, даже ткань постельного белья, и, конечно, поверхность, на которой мы спим. Поэтому покупка матраса, который подходит именно вам, на котором комфортно спать, точно не пустое вложение денег. А будет в его названии слово "ортопедический" или нет, уже не так важно.

Каким должен быть матрас

Нет универсального стандарта для всех людей. Вопреки распространенному мнению, не обязательно спать на жестком матрасе. Кто-то предпочитает более мягкую поверхность, и это нормально. Используйте свое тело в качестве ориентира: если вы просыпаетесь отдохнувшими, без боли в спине или суставах, то матрас подходит.

Да, в магазине это проверить практически невозможно. Ведь полежать на матрасе несколько минут не то же самое, что спать на нем. Перед покупкой ищите информацию в интернете, поговорите с консультантами, а при покупке узнайте сроки, когда матрас можно вернуть, если он не подойдет.

Если вам нужен особый матрас, например из-за болей в спине, поговорите сначала с врачом. Сейчас можно заказать матрасы по индивидуальным меркам.