Когда появились сообщения о серьезных аллергических реакциях среди вакцинированных коронавирусом, многие люди забеспокоились. И на этом фоне некоторые клиники США начали предлагать людям пройти тест на аллергию перед вакцинацией.

В настоящее время считается, что серьезную аллергическую реакцию (анафилаксию) могут вызвать 2 ингредиента, присутствующие в вакцинах. Это полиэтиленгликоль и полисорбат 80. Но окончательная причина пока не установлена.

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Тем временем некоторые аллергологические клиники в США начали заявлять, что могут проверять пациентов на наличие аллергии на эти ингредиенты.

Но, по мнению многих экспертов, эти "проверки" пустая трата времени и ресурсов. В первую очередь из-за того, что такие аллергические реакции невероятно редки.

В каких вакцинах содержатся вероятные виновники аллергии

Полиэтиленгликоль – распространенный активный ингредиент слабительных средств, которые отпускают без рецепта. Компании Pfizer-BioNTech и Moderna используют его в своих вакцинах как защитное покрытие для информационной РНК или мРНК (фрагментов генетического кода, которые используются для обучения клеток распознавать коронавирус и бороться с ним).

– распространенный активный ингредиент слабительных средств, которые отпускают без рецепта. Компании Pfizer-BioNTech и Moderna используют его в своих вакцинах как защитное покрытие для информационной РНК или мРНК (фрагментов генетического кода, которые используются для обучения клеток распознавать коронавирус и бороться с ним). Полисорбат 80 может быть везде – от пищевых продуктов до косметики. Обычно он используется в качестве эмульгатора и стабилизатора жиров и масел. Помимо этого, это один из ингредиентов вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca.

В этих вакцинах нет ничего особенного с точки зрения аллергических заболеваний или анафилаксии,

– заявил доктор Митчелл Грейсон, глава Фонда астмы и аллергии американского медицинского научного совета.

И правда. Ведь очень редко можно встретить анафилактический шок на слабительное средство, десерт или увлажняющий крем.

В заявлении центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорится, что тяжелые аллергические реакции на COVID-вакцину происходит у 2–5 человек на миллион вакцинированных в стране.

Кроме того, скрининг и мониторинг таких реакций учтены в протоколах вакцинации против коронавируса. Именно поэтому желающих вакцинироваться заранее спрашивают, были ли у них в прошлом тяжелые аллергические реакции на вакцины.

Также каждого вакцинированного оставляют после инъекции в медицинском учреждении на 30 минут, чтобы в случае возникновения тяжелой аллергической реакции медперсонал мог среагировать.

Митчелл Грейсон заметил, что самая большая проблема вакцинации против коронавируса это не аллергия, а сомнения.