Не только две, но и третья доза вакцины против коронавируса будет нужна – "скорее всего". Более того, вакцинироваться надо будет ежегодно.

Такое мнение высказал глава правления и исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла 15 апреля. Что интересно, оно прозвучало вслед за почти аналогичным заявлением гендиректора Johnson & Johnson.

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Двух доз вакцины против COVID-19 будет недостаточно

Представитель Pfizer Альберт Бурла озвучил два важных тезиса:

Людям "скорее всего" потребуется третья доза вакцины против коронавируса. Речь о сроке в один год: то есть, в течение 12 месяцев следует взять три укола.

Но и это еще не все: очень вероятно, что вакцинация против COVID-19 станет ежегодной процедурой. Это очень нужно, чтобы минимизировать группу людей, потенциально восприимчивых к вирусу.

Также Бурла отметил, что вакцины станут важным инструментом в борьбе с более заразными и мутированными вариантами коронавируса. Тем более исследователи до сих пор не знают, как долго организм защищен после полной вакцинации.

К слову, глава правления Pfizer не стал первым, кто заговорил о ежегодной вакцинации. Намедни перед заявлением Бурлы схожие тезисы обнародовал генеральный директор Johnson & Johnson Алекс Горски.

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Главное о вакцинах против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала