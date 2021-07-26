Впрочем, уже после результатов международных исследований можно будет говорить о вероятном усилении иммунитета вакцинированных китайским препаратом CoronaVac третьей прививкой. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Бустерная доза

Он отметил, что сейчас нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации выбрать на следующие периоды. И добавил, что правительства некоторых стран рассматривают и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы".

Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода – год получает еще одну дополнительную усиливающую.

Игорь Кузин – главный санитарный врач "Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств".

Почему Украина не проводит такие исследования

Кузин подчеркнул, что Украина не проводит такие исследования самостоятельно. Обычно они не инициируются государством, в частности из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств.

"В основном, такие исследования инициирует фармацевтический сектор", – рассказал главный санитарный врач. И подчеркнул, что будут ожидать международные результаты, чтобы окончательно понять, будут ли прививать украинцев бустерной дозой и создать собственную стратегию ревакцинации.

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