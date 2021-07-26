Нужна ли будет украинцам третья доза вакцины: ответ Минздрава
Источник:"Апостроф"
В Чили и Таиланде намерены усиливать вакцинированных CoronaVac третьей прививкой – Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Министерство здравоохранения Украины может также принять такое решение.
Впрочем, уже после результатов международных исследований можно будет говорить о вероятном усилении иммунитета вакцинированных китайским препаратом CoronaVac третьей прививкой. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Бустерная доза
Он отметил, что сейчас нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации выбрать на следующие периоды. И добавил, что правительства некоторых стран рассматривают и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы".Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода – год получает еще одну дополнительную усиливающую.
Игорь Кузин – главный санитарный врач
"Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализа аналогичного опыта других государств".
Почему Украина не проводит такие исследования
Кузин подчеркнул, что Украина не проводит такие исследования самостоятельно. Обычно они не инициируются государством, в частности из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств.
"В основном, такие исследования инициирует фармацевтический сектор", – рассказал главный санитарный врач. И подчеркнул, что будут ожидать международные результаты, чтобы окончательно понять, будут ли прививать украинцев бустерной дозой и создать собственную стратегию ревакцинации.
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