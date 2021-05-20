Так, в НСЗУ напомнили, что для получения вакцины против коронавируса необходимо записаться в ближайшем пункте прививки. Перечень пунктов можно посмотреть здесь.
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Для полной иммунизации от COVID-19 требуются 2 дозы. После первой прививки врач или медицинская сестра направляет пациента на запись для второй дозы вакцины.
Если же пациент сразу не был записан на вторую дозу, тогда ближе к дате второй прививки следует обратиться в регистратуру пункта вакцинации, где проводилась прививка или в любой другой рабочий пункт и самостоятельно записаться. Или сделать это с помощью семейного врача,
– рекомендуют в сообщении.
Данные о прививках каждого пациента вносятся и хранятся в его электронной медицинской карте наряду с другими медицинскими данными, которые вносит врач.
"Это не обязательно врач, с которым пациент заключил декларацию. Данные о вакцинации могут быть использованы для создания документа или сертификата", – добавили в НСЗУ.
Вакцинация в Украине: коротко
- По состоянию на 19 мая 2021 года в Украине сделали 1 012 815 прививок против COVID-19. Из них получили первую дозу 964 745 человек, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы – 48 070 человек, в том числе двое получили первую дозу за рубежом.
- Лидерами по количеству вакцинированных являются г. Киев, Днепропетровская и Львовская области. Женщин было привито 525 723, чуть больше, чем мужчин – 487 092.
- Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам дорожной карты вакцинации.
- Приоритетно прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году, педагогов, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.