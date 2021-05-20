Так, в НСЗУ напомнили, что для получения вакцины против коронавируса необходимо записаться в ближайшем пункте прививки. Перечень пунктов можно посмотреть здесь.

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Для полной иммунизации от COVID-19 требуются 2 дозы. После первой прививки врач или медицинская сестра направляет пациента на запись для второй дозы вакцины.

Если же пациент сразу не был записан на вторую дозу, тогда ближе к дате второй прививки следует обратиться в регистратуру пункта вакцинации, где проводилась прививка или в любой другой рабочий пункт и самостоятельно записаться. Или сделать это с помощью семейного врача,

– рекомендуют в сообщении.

Данные о прививках каждого пациента вносятся и хранятся в его электронной медицинской карте наряду с другими медицинскими данными, которые вносит врач.

"Это не обязательно врач, с которым пациент заключил декларацию. Данные о вакцинации могут быть использованы для создания документа или сертификата", – добавили в НСЗУ.

Вакцинация в Украине: коротко