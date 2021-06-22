Болезнь не является противопоказанием
По словам представителя Министерства здравоохранения Романа Борща, если человек переболел коронавирусом – это не противопоказание к вакцинации.
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Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если, согласно инструкции производителя, вакцина требует введения двух доз препарата, необходимо делать две дозы,
– пояснил Роман Борщ.
Каковы сроки введения второй дозы
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.
- Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.
Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя?
- Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендуемого интервала.
- Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека таки сочтут полностью вакцинированным.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировались 1 732 613 человек. 1 732 611 из них получили 1 дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 людей.
За минувшие сутки, 21 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 8 966 людей.
МОЗ напомнили, что сейчас начинается вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате свыше 50 человек, желающих привиться.
Вакцинировать будут препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Вторая доза этой вакцины предусмотрена через 21 день после введения первой.