Нужна ли вторая доза вакцины, если уже переболели коронавирусом: ответ Минздрава

Людям, переболевшим COVID-19, нужно пройти полный цикл вакцинации. Таковы рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Болезнь не является противопоказанием

По словам представителя Министерства здравоохранения Романа Борща, если человек переболел коронавирусом – это не противопоказание к вакцинации.

К теме 5 вещей, которые могут защитить нас от COVID-19

Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если, согласно инструкции производителя, вакцина требует введения двух доз препарата, необходимо делать две дозы,

– пояснил Роман Борщ.

Каковы сроки введения второй дозы

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.

Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.

Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя?

Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендуемого интервала.

Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека таки сочтут полностью вакцинированным.

Вакцинироваться против COVID-19 можно через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.При этом людям, которые переболели коронавирусом, можно отсрочить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине

Впрочем, самый поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19 пока не определен. Это значит, что второй укол, даже если человек его пропустил, надо сделать при первой же возможности.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировались 1 732 613 человек. 1 732 611 из них получили 1 дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 людей.

За минувшие сутки, 21 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 8 966 людей.

МОЗ напомнили, что сейчас начинается вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате свыше 50 человек, желающих привиться.

Вакцинировать будут препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Вторая доза этой вакцины предусмотрена через 21 день после введения первой.