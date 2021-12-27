Необходимо подготовить систему здравоохранения к новым пандемиям. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гетерриш.
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COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему,
– заявил Гетерриш.
27 декабря мир отмечает Международный день противоэпидемической готовности
В 2020 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
Этот день создан, чтобы привлечь внимание к подготовке к следующим пандемиям и в очередной раз подчеркнуть повышение готовности и консолидации усилий для борьбы с ними.
Что предлагают в ООН
Генсек ООН призвал уделить внимание вопросу подготовки к новым пандемиям и выделить на это необходимые средства. Он подчеркнул, что данный вопрос требует инвестиций.
В ВОЗ также призывают готовиться к новым пандемий
- Биологи на 100% уверены, что появится еще один опасный вирус – это лишь вопрос времени. Как отметили в ВОЗ, появление нового патогена "бесспорно с точки зрения биологии".
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал мир извлечь уроки из пандемии коронавируса и готовиться к новой.
- Глава организации призвал страны поддержать юридическое заключение международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.