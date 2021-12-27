Необходимо подготовить систему здравоохранения к новым пандемиям. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гетерриш.

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COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему,

– заявил Гетерриш.

27 декабря мир отмечает Международный день противоэпидемической готовности

В 2020 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

Этот день создан, чтобы привлечь внимание к подготовке к следующим пандемиям и в очередной раз подчеркнуть повышение готовности и консолидации усилий для борьбы с ними.

Что предлагают в ООН

Генсек ООН призвал уделить внимание вопросу подготовки к новым пандемиям и выделить на это необходимые средства. Он подчеркнул, что данный вопрос требует инвестиций.

В ВОЗ также призывают готовиться к новым пандемий