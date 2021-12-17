ВПЧ у мужчин

Мужчины тоже подвержены серьезным заболеваниям, таким как рак анального канала, рак горла, полового члена, вызываемые ВПЧ, хотя об этом и говорят гораздо реже. Пап-тест помогает выявить рак шейки матки на ранней стадии у женщин, но такого теста не существует для рака полового члена или анального отверстия.

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Вирус папилломы человека – большое семейство вирусов, состоящее примерно из 100 разных генотипов. Они передаются половым путем, включая вагинальный, анальный и оральный секс.

Многие типы ВПЧ вызывают генитальные бородавки или острые кондиломы. Это чаще всего доброкачественное вирусное заболевание, передающееся половым путем. Обычно они не вызывают проблем, но если разрастаются, то они могут приносить психологический, но и физический дискомфорт. В тяжелых случаях они могут вызвать кровотечение.

Некоторые типы ВПЧ, например 16 и 18, вызывают рак. Такие вирусы называются онкогенными. Именно против них и созданы вакцины.

Сколько человек умирают от рака вызванного ВПЧ

С 2013 по 2017 год в США было зарегистрировано около 25 000 случаев ВПЧ-ассоциированного рака у женщин и около 20 000 у мужчин – это примерно 5,2% от общего количества случаев. С 1970 года растет количество больных ВПЧ-ассоциированным раком анального канала, горла как среди мужчин, так и среди женщин. Половина всех случаев рака полового члена связана с ВПЧ.

Эффективность вакцинации против ВПЧ

В 2013 году подсчитали, что произойдет через 50 и 100 лет, если будут вакцинироваться не только девочки, но и мальчики. По сравнению с наблюдением, вакцинация мальчиков в возрасте 12 лет привела к снижению на 61% случаев рака, связанного с ВПЧ 16-го и 18-го типов. Вакцинация от ВПЧ среди мужчин также снижает расходы на лечение острых кондилом и ВПЧ-ассоциированных онкологических заболеваний.

Исследования показывают, что вакцинация снижает не только возможность развития рака анального канала, но и частоту развития острых кондилом. У 7 из 10 мужчин вакцинация от ВПЧ приводит к понижению вероятности развития генитальных бородавок.