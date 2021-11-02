Нужно ли пить лекарство против глистов для профилактики

Украина не входит в список регионов, где нужно проходить ежегодную дегельминтизацию. Поэтому принимать лекарства на всякий случай не нужно, даже если есть домашние животные.

Глисты, или гельминты, это паразитические черви. Они живут в организме хозяина и получают от него питание и защиту. Они размножаются и выделяют продукты жизнедеятельности, поэтому у хозяина могут возникать тошнота, слабость, зуд в анусе, проблемы со стулом и другие симптомы.

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Ситуация в Украине

В Украине чаще всего встречаются аскариды, печеночный сосальщик и бычий цепень. Заразиться глистами можно по-разному, например из-за плохо промытых овощей и фруктов или сырого мяса. А еще если пить загрязненную воду из открытых водоемов или не мыть руки после работы с землей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире полтора миллиарда людей заражены гельминтами, которые передаются через почву. Однако большинство заражений происходит в тропиках и субтропиках – странах Африки, Южной Америки, Азии. Жителям этих регионов рекомендуют проходить профилактику от глистов.

В Украине также можно заразиться глистами. Вероятно, в течение жизни каждый из нас переносил этих паразитов. Но климат не позволяет им распространяться так же сильно, как в тропиках и субтропиках. К тому же почти все украинцы имеют доступ к чистой воде, средствам гигиены и эффективному лечению.

Целесообразность употребления лекарств для профилактики глистов

В рекомендациях ВОЗ нет инструкций по приему глистогонных препаратов для профилактики. Принимая глистогонные, можно пропустить или усилить симптомы других заболеваний.

Эксперты отмечают, что при неспецифическом язвенном колите ингредиенты лекарств будут лишь усиливать боль. Сами препараты токсичны, а народные способы против глистов могут быть даже опасными: есть случаи, когда пациенты вставляли в анус очищенную головку чеснока, что приводило к травмам и отравлениям.

Ранее ученые выдвинули очень странную теорию: кишечные паразиты, гельминты особенно, каким-то образом способствуют снижению риска тяжелого течения коронавируса. Авторы исследования обнаружили, что пациенты с кишечными заболеваниями переносят COVID-19 легче, чем другие больные. Из 270 пациентов, у которых были обнаружены паразиты, лишь у 8% коронавирус протекал в тяжелой форме.