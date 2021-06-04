Как происходило исследование

В своем исследовании ученые поставили перед собой цель определить, существует ли связь генетической предрасположенности к повышенному уровню витамина D с легким течением COVID-19. Они проанализировали данные 4 134 пациентов с COVID-19. В контрольную группу для сравнения были включены данные около 1,3 миллиона человек из 11 стран, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

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Витамин D не влияет на течение коронавируса

Авторы исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D есть хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Не защищает он и от возможных осложнений, поэтому прием пищевых добавок не может улучшить клинические последствия у населения в целом, считают специалисты.

Ученые отметили, что в исследовании есть некоторые ограничения:

они проанализировали данные пациентов только европейского происхождения, поэтому не следует исключать возможность клинических преимуществ для других рас и этнических групп;

в исследование не были включены пациенты с острым дефицитом витамина D, и не исключено, что таким больным биодобавки могут принести какую-то клиническую пользу.

Ученые также напомнили, что результаты большинства предыдущих исследований о возможной эффективности витамина D сложно интерпретировать, поскольку они не учитывают важнейшие факторы риска осложнений при COVID-19, включая пожилой возраст и наличие хронических заболеваний.

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