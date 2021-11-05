Нужно ли проверяться перед вакцинацией от коронавируса

Медицинский эпидемиолог Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) и старший советник программы иммунизации CDC в Украине доктор медицинских наук Умид Шарапов объяснил, следует ли проверять свое здоровье перед прививкой от COVID-19.

ВОЗ, CDC, Минздрав Украины и другие научные организации не рекомендуют проводить какие-либо тесты перед вакцинацией. Как отметил Умид Шарапов во время брифинга при поддержке Посольства США, вакцинация должна быть простым решением – "просто пойти вакцинироваться".

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Многих от вакцинации сдерживает страх – люди не любят неопределенность и неизвестность. Шарапов отметил, что здесь нужно опираться на то, что мы точно знаем – что сейчас очень высока заболеваемость, ежедневно в больницы попадают по 6 тысяч человек, многим из них нужен кислород, а некоторые попадают в реанимацию.

Вопрос очень простой – вакцинация от COVID-19, или попасть в реанимацию из-за COVID-19. Хотим ли мы попасть в реанимацию? Нет,

– заявил он.

В настоящее время процесс вакцинации организован просто. Можно позвонить своему врачу или самостоятельно найти на сайте COVID-вакцинации список мест, где можно получить прививку. В настоящее время прививки проводят во многих местах, включая поликлиники, амбулатории и Центры массовой вакцинации.

Нужно ли тестироваться перед вакцинацией

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздраваили с помощью своего врача.

Тестироваться перед вакцинацией – не нужно, абсолютно не нужно. Просто нужно идти вакцинироваться. Если спросить, что может пойти не так – очень много вопросов, страхи и т.д. Нет. Сразу следует вспоминать, что мы знаем – COVID-19 вызывает тяжелые осложнения. Даже среди переболевших легко, у некоторых осложнения длятся месяцами,

– подчеркнул представитель CDC.

Распространенные осложнения после легкого течения COVID-19:

усталость,

депрессия,

выпадение волос,

боль в суставах,

снижение работоспособности,

проблемы с вниманием, концентрацией и памятью.

Умид Шарапов также призвал людей, которые уже вакцинировались или планируют это сделать, помочь другим людям, которым сложнее с этим разобраться. Например, некоторые пожилые люди могут не знать, как записаться на вакцинацию или как вызвать мобильную бригаду. Это хорошее дело, которое вы сможете сделать