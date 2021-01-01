Всемирная организация здравоохранения не рекомендует употреблять витамины D и C, а также цинк для профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

Пока нет рекомендаций относительно употребления витаминов D и C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса. Об этом рассказал глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт в ответ на запрос Радио Свобода.

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ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19,

– отметил Ярно Хабихт.

По его словам, витамины D и C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

"Где только возможно, потребление микроэлементов должно поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения", – подчеркнул глава офиса ВОЗ в Украине.

Что следует употреблять для выработки витамина D

Так, витамин D может вырабатываться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников. Например, из жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки, или через обогащенные витамином D продукты и добавки, которые содержат витамин D.

Если показатель витамина D у человека предельный или не употребляются продукты, содержащие витамин D, и воздействие солнечного света ограничено, "рекомендовано употреблять витамин D в дозах 200 – 600 МЕ (международных единиц), в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями".