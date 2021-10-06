Нужно ли вакцинированным против COVID-19 носить маску: ответ Минздрава
Источник:Минздрав
Часто люди объясняют свое нежелание надевать защитную маску в общественном месте тем, что они уже вакцинированы. Впрочем, как бы нам не надоел этот аксессуар, стоит помнить, маска – один из основных способов избежать инфицирования.
От повторного заболевания никто не застрахован. Поэтому в Министерстве здравоохранения отметили, что независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения.
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Минздрав особенно рекомендует их надевать прежде всего:
- медицинским работникам;
- тем, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19;
- лицам из групп риска тяжелого течения заболевания;
- тем, кто находится в общественных местах и толпах;
- тем, кто находится вместе с больными.
Почему всем нужно носить маски
- Маски защищают здоровых людей от инфицированных
Речь идет как о больных COVID-19 с выраженными симптомами, так и тех, кто бессимптомно переносит болезнь.
Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого ненароком можно инфицировать коронавирусной болезнью,
– пояснили в ведомстве.
- Риски заболеть
Во-вторых, пока в Украине не говорится о коллективной защите от коронавируса, а потому риск инфицироваться все же остается.
- Защита от новых штаммов
В Минздраве подчеркнули, вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных штаммов коронавируса, в частности Дельта-штамма. Такие советы также предоставляют Центры по контролю и профилактике заболеваний в США.
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