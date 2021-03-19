Вакцинация тех, кто переболел, является абсолютно безопасной. Но делать прививки в таких случаях нужно. Почему это важно и как долго следует ждать после выздоровления, объяснил детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время пресс-конференции "Антитела COVID-19: стоит ли расслабляться?"

Это касается и тех случаев, когда болезнь находится в инкубационном периоде: человек инфицирован, но у него еще не появились симптомы. Однако в такой ситуации еще точно неизвестно, подействует ли вакцина.

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Уже есть данные, что люди, которые перенесли заболевание и имеют антитела на любом уровне, все равно повторно болеют. Так, в Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано более 1 300 случаев повторного инфицирования COVID-19.

Поэтому эксперты не рекомендуют определять антитела до и после вакцинации по двум причинам:

наука еще не установила количество антител, которое давало бы точную гарантию безопасности;

тест-системы для определения антител – не стандартизированы (в разных лабораториях могут быть разные результаты).

Кроме того, что прививка защищает от инфицирования или же значительно облегчает течение болезни, есть основания полагать, что это еще и способствует замедлению распространения вируса. В частности, такие данные предоставляют Израиль, который уже охватил более 70% населения второй дозой вакцины, и Великобритания.

У тех, кто заболел после вакцинации, количество вируса в дыхательных путях значительно меньше, чем у невакцинированных. Если же у человека не развиваются симптомы (он не кашляет, например), то у нас есть гипотеза, что это негативно влияет на распространение вируса,

– объяснил Федор Лапий.

Через какое время после выздоровления можно вакцинироваться?

После того, как закончился период заразности. В зависимости от того, как проявлялся COVID-19, говорится о как минимум 14 днях. То есть, если период изоляции завершился, можно идти и делать прививку.

Однако сейчас специалисты рекомендуют тем, кто уже переболел, отсрочить вакцинацию хотя бы на 6 месяцев с момента инфицирования – случаи повторного заражения за этот период случаются крайне редко. А задача медицинской системы сегодня – в первую очередь провакцинировать тех, кто еще не встречался с COVID-19.

Если медработник, который недавно перенес COVID-19, желает защитить себя еще и путем вакцинации, то он может сделать это после того, как будут удовлетворены потребности его коллег, которые не болели. У нас нет никаких возражений, чтобы человек получил дозу дополнительно,

– отмечает эксперт.

Относительно того, в скольких дозах вакцины нуждаются те, кто уже сталкивались с вирусом, пока продолжаются дискуссии. Германия и США, например, приняли решение, что в таких случаях достаточно одной дозы. С медицинской точки зрения, отмечает специалист, это обоснованно.