Почему вам не нужно знать уровень антител к коронавирусу
Украинский генетик Александр Коляда объяснил, что делать тесты на определение уровня антител к коронавирусу бесполезно и для этого есть две причины.
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- Первая причина – лабораторная. Тесты на антитела к коронавирусу бывают качественные и количественные: первые показывают есть антитела или нет, а вторые – в каком-то количестве их вашей крови.
По словам генетика, в прошлом году в Украине были только качественные тесты, теперь есть оба типа, и каждый из них дает какую-то цифру. Так, например, если вы заказали просто тест на антитела без разъяснений в лаборатории, вероятно, вы получите именно качественный тест.
Как выполняют качественный тест на коронавирус
Тест качества также укажет на цифру, но эта цифра не показывает количества антител, а лишь некоторый технический показатель, который дает устройство.
Александр Коляда – генетик
"Вашу кровь отправляют в лабораторию, где в специальных устройствах ее будут анализировать. Для этого капля крови упадет в трубку, где кусочек вируса, а если в вашей крови есть антитела, они к ней прилипнут и начнут светиться с помощью маленькой магии. Именно такой уровень этого сияния вам дают в заключении на качественный тест. Чаще всего этот уровень будет измеряться в ОУ / мл или оптических единицах / мл, об этом написано в сертификате.”
Уровень сияния как-то коррелирует с количеством ваших антител в организме, однако, Александр Коляда подчеркнул, что мало кто знает, как.
Как работает количественный тест на антитела
Количественные тесты применяют уже достаточно давно, они сложнее и немного дороже. Чаще всего их используют специальные концентрационные контроли.
Александр Коляда – генетик
"Но их также не всегда можно сравнить. Дело в том, что разные лаборатории используют разное оборудование и реагенты, и даже одна и та же лаборатория может менять реагенты во время работы. В результате значения и единицы измерения также будут меняться. 40 МЕ / мл в одной лаборатории – это может быть 467 МЛ в другой и 3,2 МЕ / МЛ в третьей.”
Кроме того, генетик рассказал, что стандарты ВОЗ были разработаны только в декабре прошлого года и они составляют 20/136 и 20/268. Это позволяет привести их к единому значению – привязки единиц антител (БАУ).
- Вторая причина, почему не стоит измерять иммунную систему тестами на антитела – биологическая.
Проблема в том, что тесты не показывают "уровень иммунитета". Уровень иммунитета вообще ничего не показывает, как и уровень погоды,
– иронизирует генетик.
Т-клеточный иммунитет и "предрасполагающие факторы"
Ученый объяснил, что вероятность заболеть коронавирусом зависит не только от уровня антител, который не так легко измерять, а также от уровня Т-клеточного иммунитета (который еще труднее измерять в Украине, но можно) и генетической восприимчивости к вирусу. А также от ситуации вокруг тела – температуры воздуха, количества вирусных частиц, времени, проведенном в контакте с носителем, штаммом вируса и тому подобное.
Также Александр Коляда объяснил, что не все антитела к вирусу могут бороться с инфекцией, а только те, которые нейтрализуются.
Александр Коляда – генетик
“ Антитела работают как пластилин, склеивая места вируса, с помощью которого он крепится к клетке. Те антитела, которые могут его использовать, чтобы он не проникал в клетку, являются нейтрализующими.”
Сколько нейтрализующих антител у вас есть, а сколько просто биндеров определить вы не сможете. Хотя, для этого и есть специальные тесты, но только очень серьезные научные лаборатории работают с живым вирусом.
Открытым остается также вопрос, действуют ли старые антитела против новых штаммов вируса.
Вы не можете знать, есть ли у вас иммунитет
Если представить, что вы все-таки смогли рассчитать уровень антител, узнали, что среди них достаточно нейтрализующих вирусов, смогли выразить их в унифицированных единицах BAU, чтобы сравнить с другими лабораториями, а потом пересчитали на какой-то коэффициент для эффективности против всех других штаммов, это не поможет вам узнать, есть ли у вас иммунитет к коронавирусу.
Потому что мы не знаем минимального уровня защиты от антител,
– пояснил генетик.
Также ученые до сих пор не знают, сколько достаточно антител, чтобы противостоять вирусу. ВОЗ рассматривает лишь несколько вариантов, которые можно считать за минимальный уровень, это будет решено в ближайшее время.
Вакцины могут защитить вас
Если рассматривать иммунитет, который формируется после вакцинации, то есть такое понятие как корреляция. Это показатель (чаще всего именно антитела), который указывает на то, что человек защищен на 50% или 100%. Его используют для сравнения различных вакцин или эффективности вакцины в новых условиях эпидемии.
Такая корреляция для вакцин против коронавируса еще не рассчитана.
Генетик объяснил, что безусловно, нужно прививаться, но ученые не знают, когда стоит делать повторную вакцинацию.
Все международные организации настаивают на том, что решение о ревакцинации должны приниматься не на основе уровня антител, а на основе времени после первой вакцинации или перенесенной болезни.