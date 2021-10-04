Почему вам не нужно знать уровень антител к коронавирусу

Украинский генетик Александр Коляда объяснил, что делать тесты на определение уровня антител к коронавирусу бесполезно и для этого есть две причины.

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Первая причина – лабораторная. Тесты на антитела к коронавирусу бывают качественные и количественные: первые показывают есть антитела или нет, а вторые – в каком-то количестве их вашей крови.

По словам генетика, в прошлом году в Украине были только качественные тесты, теперь есть оба типа, и каждый из них дает какую-то цифру. Так, например, если вы заказали просто тест на антитела без разъяснений в лаборатории, вероятно, вы получите именно качественный тест.

Как выполняют качественный тест на коронавирус

Тест качества также укажет на цифру, но эта цифра не показывает количества антител, а лишь некоторый технический показатель, который дает устройство.

Александр Коляда – генетик "Вашу кровь отправляют в лабораторию, где в специальных устройствах ее будут анализировать. Для этого капля крови упадет в трубку, где кусочек вируса, а если в вашей крови есть антитела, они к ней прилипнут и начнут светиться с помощью маленькой магии. Именно такой уровень этого сияния вам дают в заключении на качественный тест. Чаще всего этот уровень будет измеряться в ОУ / мл или оптических единицах / мл, об этом написано в сертификате.” Уровень сияния как-то коррелирует с количеством ваших антител в организме, однако, Александр Коляда подчеркнул, что мало кто знает, как. 100 из 200 может отличаться в 2 раза, а может и в 10 раз, зависимость не всегда линейная. Количество в заключении в этих тестах не для вас, а для работников лаборатории. Как работает количественный тест на антитела Количественные тесты применяют уже достаточно давно, они сложнее и немного дороже. Чаще всего их используют специальные концентрационные контроли. 100 из 200 действительно в 2 раза отличается, а концентрация будет указана в МЕ / мл или ИУ / мл, что будет написано в ваших сертификатах.

Александр Коляда – генетик "Но их также не всегда можно сравнить. Дело в том, что разные лаборатории используют разное оборудование и реагенты, и даже одна и та же лаборатория может менять реагенты во время работы. В результате значения и единицы измерения также будут меняться. 40 МЕ / мл в одной лаборатории – это может быть 467 МЛ в другой и 3,2 МЕ / МЛ в третьей.”

Кроме того, генетик рассказал, что стандарты ВОЗ были разработаны только в декабре прошлого года и они составляют 20/136 и 20/268. Это позволяет привести их к единому значению – привязки единиц антител (БАУ). Вторая причина, почему не стоит измерять иммунную систему тестами на антитела – биологическая. Проблема в том, что тесты не показывают "уровень иммунитета". Уровень иммунитета вообще ничего не показывает, как и уровень погоды,

– иронизирует генетик. Т-клеточный иммунитет и "предрасполагающие факторы" Ученый объяснил, что вероятность заболеть коронавирусом зависит не только от уровня антител, который не так легко измерять, а также от уровня Т-клеточного иммунитета (который еще труднее измерять в Украине, но можно) и генетической восприимчивости к вирусу. А также от ситуации вокруг тела – температуры воздуха, количества вирусных частиц, времени, проведенном в контакте с носителем, штаммом вируса и тому подобное. Также Александр Коляда объяснил, что не все антитела к вирусу могут бороться с инфекцией, а только те, которые нейтрализуются.