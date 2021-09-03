Нужно приготовиться к сложной ситуации, – прогноз ученого НАН Украины касаемо COVID-19 осенью
Источник:24 канал
В августе 2021 года ученые наблюдали рост количества новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине. Темпы роста составляли 20% в неделю или 3% в день. На осень прогнозируют дальнейший рост заболеваемости коронавирусом.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил член рабочей группы Национальной академии наук Украины Игорь Иванов. По его словам, в первые недели сентября можно ожидать 3 – 3,5 тысячи инфицированных ежедневно по будням.
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"Есть информация, что инфицирование Дельтой требует госпитализации в 2 раза вероятнее. Так что нужно приготовиться к сложной ситуации", – отметил Иванов.
В то же время многие украинцы уже переболели коронавирусом, поэтому в Украине штамм Дельта распространяется медленнее, чем в других странах. Следовательно, можно надеяться на более-менее стабильную ситуацию с кроватями в больницах.
Высокий уровень летальных исходов
По словам ученого, пока сложно сделать точный прогноз относительно количества летальных исходов после инфицирования коронавирусом. Впрочем, уже сейчас в НАН Украины считают, что этот показатель будет не меньше, чем во время предыдущих 2 волн, и будет исчисляться десятками тысяч смертей.
Вакцинация несколько облегчает общую картину, так как 15 – 20% привитого населения – это на 15 – 20% меньше летальных случаев. Кроме этого, следует учесть и жертв пандемии, которые не попали в общую статистику. Этот показатель высчитывают из статистики о смертности в Украине по разным причинам.
"В каждой из предыдущих волн количество летальных исходов на основе демографии составляло 50 тысяч человек. Думаю, что с 3 волной будем иметь примерно то же самое, но с коррекцией на вакцинацию", – объяснил Иванов.
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Введение тотального карантина
Советниками при принятии решений правительством о введении карантина в Украине являются представители Киевской школы экономики. В то же время ученый рекомендует вводить тотальный карантин незадолго до пика критической ситуации.
Таким образом можем уменьшить число летальных случаев из-за большой заболеваемости, но не в последний момент, потому что карантин действует через 2 – 3 недели,
– подчеркнул Иванов.
По его словам, в критической ситуации стоит ограничивать доступ невакцинированных людей к объектам инфраструктуры. Более того, управление этими объектами следует передать вакцинированным людям, поскольку с эпидемической точки зрения, передача вируса от вакцинированного вакцинированному лицу маловероятна.
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- В Киевской школе экономики рассказали, что Украина находится на грани выхода из зеленой зоны. По состоянию на 1 сентября в стране не выполнялось условие зеленого уровня эпидемиологии.
- Утром 3 сентября в Украине зафиксировали почти 2,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19. В то же время свыше 4 миллионов украинцев получили 2 дозы вакцины.
- Министерство здравоохранения Украины закупило более 14 тысяч флаконов препарата Ремдесивир. Стоимость средства против коронавируса обойдется в 4,8 миллиона гривен.