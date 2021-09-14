Главный санитарный врач Игорь Кузин не уверен, что удастся приблизиться к так называемому "потолку" по вакцинации.

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Надо направлять людей на вакцинацию

Нам еще не надо применять каких-то дополнительных мер или кардинальных изменений, чтобы людей перенаправить на вакцинацию,

– сказал чиновник.

Кузин отметил, часто бывает, что люди хотят сначала сделать некий виртуальный тест на наличие антител.

Вакцинация в Украине: что известно

В течение суток 13 сентября в Украине вакцинировали 135 223 человек. 54 523 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 84 700 получили завершающую, вторую дозу.

Всего с начала прививочной кампании прививки сделали 5 961 265 украинцев. 5 961 263 из них получили первую дозу вакцины, а 4 884 904 – вторую.

В целом и первой, и второй дозами в Украине провели 10 846 167 COVID-прививок.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

В сентябре в Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За сутки 13 сентября обнаружили 3 332 новых COVID-больных.

Поэтому в правительстве анонсировали, что все регионы планируют перевести в желтую зону карантина. 13 сентября Кабмин принял решение об изменении правил карантина, они вступят в силу через 7 дней.

Например, ввели по 2 вида COVID-сертификатов: "желтые" и "зеленые". Первые будут получать люди, которые получили первую дозу прививки. Люди с сертификатами могут не отбывать самоизоляцию при пересечении границы. Кроме того, при наличии документов вакцинированные люди смогут обойти большинство ограничений в красной и желтой зонах.