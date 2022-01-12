Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 12 января. Также он назвал этот год "переломным".

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Денис Шмыгаль – премьер-министр

"Мы ожидаем, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в котором она была в предыдущие два года... 2022 год должен стать переломным".

В то же время премьер настаивает на продолжении кампании по вакцинации. Он отметил, что уже почти половина взрослого населения Украины на сегодня получила вакцину против коронавируса.

И добавил, что власть и в дальнейшем продолжит активно вакцинировать население против COVID-19.

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